Andrea Del Moro, appello anche a "Chi l'ha visto": il 50enne scomparso nel nulla da 15 giorni

PORTO SANT'ELPIDIO - Continuano le ricerche di Andrea Del Moro, il 50nne scomparso nella mattina del 23 ottobre dopo essere stato al bar a fare colazione. Di lui non si hanno notizie da 15 giorni. I famigliari sono preoccupati e non vogliono spegnere i riflettori sulla vicenda, si sono rivolti anche a Chi l’ha visto.

Alto 180 cm, magro, capelli raccolti nel codino, faccia pulita, giubbotto grigio, maglione bordeaux, jeans scuri e scarpe nere, così era vestito Andrea quel sabato. Era disoccupato, al cognato che era andato a trovarlo aveva detto che doveva andare dai sindacati a Fermo per trovare una qualche soluzione ma dai sindacati non c'è stato. Aveva solo la carta d’identità, né cellulare né chiavi di casa. La Prefettura ha attivato subito il piano provinciale per la ricerca persone scomparse e tutte le informazioni sono state inviate alle prefetture di tutta Italia ma «purtroppo le informazioni riguardo Del Moro non sono molte - dice il Capo di Gabinetto Alfonso Sadutto - le forze dell’ordine hanno raccolto testimonianze e hanno fatto ricorso alle registrazioni video dei vari impianti di videosorveglianza nelle zone di interesse. È possibile che si sia allontanato in treno, le ricerche proseguono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA