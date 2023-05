Addio a Mario De Benedittis, ultimo partigiano della provincia ancora in vita

PORTO SAN GIORGIO - Addio a Mario De Benedittis, 97 anni, ultimo partigiano della provincia ancora in vita. Viveva a Porto San Giorgio ma il lutto riguarda tutta la provincia. Conosciuto con il nome di battaglia “Nessuno”, in particolare combatté sulle montagne di Amandola e Montemonaco, quando fu bloccato da una bufera di neve con il suo battaglione Batà, Era presente anche il mese scorso alle ultime celebrazioni nel capoluogo per il 25 Aprile.

Tra i suoi tanti racconti agli studenti, i Giovani democratici ricordano «quando nella sua classe, al Montani, il preside avvertì che era in corso un rastrellamento per prendere coloro che non avevano risposto alla chiamata. Lui, avvertito dal docente, fuggì dalla classe. Raccontava agli alunni del suo grande rammarico di aver lasciato e perso i libri a scuola a causa della ferocia fascista».