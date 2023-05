PORTO SAN GIORGIO Riapre, almeno in parte, il Giardino d’estate. La struttura, dopo che il concessionario ha rinunciato, avrebbe dovuto riaprire lo scorso 1° maggio, secondo quanto disposto da una delibera di giunta. La scadenza è stata posticipata viste le condizioni meteo delle ultime settimane. Manca solo la manutenzione del verde che presumibilmente sarà in programma a breve. Per il momento, però, il cancello rimane chiuso.

Il passato



La struttura è out dallo scorso settembre, dopo la decisione molto sofferta del concessionario che, a malincuore, ha dovuto fare un passo indietro a causa di una serie di disagi dopo la chiusura forzata per Covid. Sta di fatto che l’attività imprenditoriale ha iniziato ad accusare più problemi che a realizzare guadagni: da qui la decisione di rinunciare. Ora la situazione, almeno all’apparenza, sembra sbloccarsi. Peccato per il chiosco che insiste sull’area che, a quanto pare, per la stagione imminente rimarrà chiuso. Non c’è stato il tempo per redigere un nuovo bando: per rilanciare la struttura e sperare nell’arrivo di un nuovo concessionario bisognerà aspettare ancora. Come da delibera di giunta, è stato approvato di dare seguito alla riapertura. La giunta intende quindi garantire la libera fruizione del bene di proprietà dell’ente comunale.



Il periodo



L’intenzione è dunque quella di riaprire al pubblico lo spazio per l’estate ma senza l’attività commerciale dopo la rinuncia da parte del concessionario precedente. Si sta decidendo in questi giorni se verrà tenuto aperto il cancello, ma nella volontà dell’amministrazione lo spazio potrà di nuovo essere utilizzato dai bambini essendo dotato anche del campetto da calcio. Alla manutenzione dell’area provvederà il Comune e, almeno per l’estate, i bambini potranno tornare a giocare all’interno. Dopo che il passato gestore ha rimosso tutto il materiale di sua competenza, l’amministrazione si è adoperata anche a sistemare l’antincendio della scuola vicina che ricade sull’area, per la quale è stato necessaria la sostituzione di un pezzo (circa 20 giorni fa).



I dettagli



«Il giardino è pronto. Manca il taglio dell’erba. Una volta sistemate le problematiche strutturali - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Lauro Salvatelli - come la sistemazione fatta alla pavimentazione e la messa in sicurezza di impiantistica, giochi e il ripristino della fontana. Nelle nostre intenzioni c’era la volontà di riaprire per il 1° maggio ma a causa del meteo sfavorevole abbiamo rimandato».