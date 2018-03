Strano furto nella notte Ladri in azione negli uffici della stazione ferroviaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Sono entrati dalla porta accanto a quella della sala d’attesa, hanno rotto il vetro, e si sono introdotti nell'ufficio della stazione ferroviaria. I malviventi sembra abbiano utilizzato un tombino per sfondare il vetro della porta e introdursi nella stanza accanto alla biglietteria. Ad accorgersi dell’accaduto, questa mattina, è stata l’addetta della biglietteria quando è arrivata al lavoro. Sul fatto indagano i carabinieri, intervenuti sul posto. Non si conosce ancora l’entità dei danni e l’eventuale ammontare del furto, in attesa dei rilievi della scientifica.