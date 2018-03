Con l'auto nella scaparta, una donna trovata dopo dieci ore di ricerche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRITOLI – I familiari non vedendola rientrare a casa hanno lanciato l'allarme ma dopo diverse ore di affannose ricerche per fortuna è stata trovata: era finita con l'auto in una scarpata. Il ritrovamento è avvenuto dopo circa dieci ore grazie alla localizzazione del cellulare. E' la disavventura capitata a una donna di Pedaso, di 56 anni, che era alla guida di una Mercedes quando ha perso il controllo ed è precipitata in una scarpata, in via San Marziale. Al momento dell'incidente non c'erano testimoni quindi nessuno si è accorto che quell'auto era finita sotto la scarpata. Così i familiari della donna preoccupati per quulla lunga assenza hanno chiamato polizia e carabinieri per lanciare l'allarme. La donna ha passato circa dieci ore da sola, chiusa nell'abitacolo dell'auto. Una volta individuata la posizione del cellulare sul posto sono stati fatti convergere soccorsi e vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall'auto prestandole le prime cure. Nell'impatto avrebbe riportato alcune contusioni e traumi ed era in evidente stato confusionale. Quindi è stata trasportata al pronto soccorso dove è stata presa in cura dai sanitari. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.