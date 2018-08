Ciclista investito sulla statale, â€‹trasferito in eliambulanza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEDASO - Ciclista investito da un’auto e soccorso dall’eliambulanza. E successo sulla statale, in territorio di Pedaso. In seguito all’urto il ciclista ha sfondato il parabrezza della macchina investitrice. Subito partita la richiesta di soccorso, sul luogo dell’incidente sono arrivati i mezzi della Croce Verde Valdaso. Vista la gravità delle ferite il ciclista è stato portato all’ospedale Torrette di Ancona in eliambulanza. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Fermo.