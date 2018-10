Festini a base di cocaina arrestato noto professionista della movida, sequestrati armi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Festini a base di cocaina a Santa Petronilla. Dopo l’irruzione e l’arresto di un uomo da parte dei carabinieri, emergono altre novità a margine dell’inchiesta che ha portato al sequestro di una pistola, due fucili e decine di proiettili oltre a 35 grammi di neve. I Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Fermo, in collaborazione con i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione nel quartiere Santa Petronilla di Fermo, dove hanno tratto in arresto un uomo del luogo, di 41 anni, celibe, libero professionista, noto negli ambienti della movida, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.I militari hanno individuato l’abitazione presso la quale, da alcune settimane, vi era un andirivieni sospetto di persone e dove, sovente, si organizzavano feste con musica ad alto volume fino a tarda ora, anche con il coinvolgimento di donne di giovane età. Nel corso della perquisizione venivano inoltre rinvenuti e sequestrati: un bilancino di precisione, un blocco notes con la contabilità delle cessioni dello stupefacente, una modica quantità di hashish, la somma contante di 1.395,00 euro provento dell’attività di spaccio, un telefono cellulare utilizzato per i contatti, materiale per il confezionamento e un proiettile per pistola calibro 9.Individuati e fermati 5 acquirenti, quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 30 e 22 anni, residenti in provincia. Denunciato in stato di libertà, per porto abusivo di pistola, un giovane di 34 anni, sorpreso assieme ad un altro uomo, mentre si allontanavano in auto. I carabinieri hanno rinvenuto tre involucri contenente complessivamente circa 2,5 grammi di cocaina, acquistata poco prima nella suddetta abitazione, e anche una pistola semiautomatica con puntatore e due caricatori con 29 proiettili calibro 9x21, regolarmente denunciata per uso sportivo ma il cui porto non era giustificato nella circostanza.La successiva perquisizione presso l’abitazione di quest’ultimo permetteva l’ulteriore recupero di una confezione di 50 cartucce calibro 22 illegalmente detenute. Nella circostanza, i militari hanno provveduto a sequestrare amministrativamente anche due fucili da caccia regolarmente detenuti.