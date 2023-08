PORTO SAN GIORGIO - Roberto Mazzoli, colui che avviò la carriera di Arnold Schwarzenegger negli Usa, si sta allenando nella cittadina fermana con un obiettivo: partecipare, e possibilmente vincere, il concorso di Mr. Universo over 80 che si svolgerà tra la fine di ottobre e i primi di novembre a Miami.

Sarà la prima edizione per la categoria over 80 e Mazzoli, 83 anni a dicembre, vuole conquistare anche questo titolo. Lui che è stato nazionale italiano di hockey su ghiaccio prima di diventare un body builder famoso in tutto il mondo. Nel 2013 ha vinto il concorso Mr. Universo over 70 e dieci anni dopo vuol trionfare anche nell’over 80 per coronare una carriera ricca di soddisfazioni. E non solo nello sport perché Roberto Mazzoli, mantovano di nascita ma milanese di adozione, è dottore in “Biologia della nutrizione” e in “Scienze e tecnologie del fitness e dei prodotti della salute”. Ha insegnato, “metodi e didattica del fitness” alla facoltà di Farmacia dell’Università di Camerino. Attualmente è responsabile del progetto anti aging al poliambulatorio La Fenice di Porto Sant’Elpidio.

E ha scritto diversi libri tra cui l’ultimo “I segreti della longevità”, tradotto anche negli States, dove è stato di casa per diversi anni. Mazzoli è la dimostrazione di come corpo e mente possano convivere in equilibrio e salute. Cosa ci fa a Porto San Giorgio? È in vacanza, come tutti gli anni, nell’abitazione dove è cresciuta sua moglie Rosy Andrenacci, 61 anni, sangiorgese doc. «Mi sto allenando per arrivare al concorso tirato a lucido. Vado in bicicletta e percorro 10 chilometri al mattino e altrettanti la sera tutti i giorni e mi alleno mezzora al giorno in maniera intensa. E curo l’alimentazione» racconta Mazzoli che nel 1966 volò negli Stati Uniti insieme ad Arnold Schwarzenegger e Franco Colombu, l’uomo più forte al mondo.

Durante la sua esperienza negli Usa ha allenato Michael Jackson mentre nella palestra Health Center Club che gestiva al centro di Milano sono transitati i nomi più importanti del mondo dello spettacolo: Vianello, Mondaini, Bertè, Bramieri e tanti altri. In Italia è una istituzione del body building. «Dopo il titolo conquistato nel 2013 ho dato più spazio al lavoro ma ho continuato sempre ad allenarmi» spiega lo stesso Mazzoli. Che poi prosegue: «Non a caso nel 2013 sono stato premiato a Nizza per la carriera più lunga nel bodybuilding dal 1955 al 2013.E sono trascorsi altri 10 anni in cui mi sono allenato. In totale sono 67 anni di allenamento ininterrotto. Ma non serve passare ore e ore in palestra perché non è importante la quantità ma la qualità dell’allenamento. Importante è trovare le motivazioni».