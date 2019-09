Body builder muore nella stanza dell'hotel dopo la competizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Questa mattina alle sei una donna di 44 anni ha trovato morto nella sua stanza il fidanzato, 23 anni, di Varese,che ieri ha partecipato a unain Fiera a Padova. E' stata disposta l'autopsia sul corpo del 44enne.L'uomo soggiornava nell'di via Pescarotto. Dai primi rilievi non risulta la presenza di droghe o sostanza in camera.Sul posto i carabinieri del Norm di Padova.