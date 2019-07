Dieta choc, body builder va in coma. «Non ha prescritto lui quella dieta»

di Stefano Rispoli

ANCONA - Si dichiara estraneo ad ogni accusa il giovane istruttore anconetano indagato dalla procura per aver esercitato abusivamente la professione medica e per aver provocato gravi lesioni a un coetaneo (finito anche in coma) che seguiva in palestra, prescrivendogli un piano nutrizionale. «Il mio assistito è un personal trainer che ha conseguito diplomi e certificazioni, portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria inquirente, che dimostrano le sue competenze - precisa l’avvocato Cinzia Molinaro, difensore del bodybuilder -. Allo stesso non sono state sequestrate sostanze di alcun genere, ma soltanto il telefono cellulare per dimostrare i contatti e le conversazioni intercorse tra le parti, necessarie peraltro per verificare esattamente le circostanze processuali».