Porto san Giorgio, sferra un pugno all'ausiliario del traffico che gli ha appena fatto una multa e si prende anche una denuncia

PORTO SAN GIORGIO - Sferra un pugno ad un ausiliario del traffico che gli aveva appena fatto una multa: la vecchia conoscenz rimedia anche una denuncia.

i Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio hanno concluso una serie di accertamenti in seguito a una denuncia formale presentata da un ausiliario del traffico. Aveva rilevato una violazione al codice della strada commessa da un residente, già noto alle autorità per pregressi precedenti, quando pregiudicato, accortosi che l’ausiliario stava compilando un verbale di sanzione per un’infrazione al codice della strada, ha reagito con violenza verbale e fisica. Ha iniziato a inveire, aggredire e minacciare l’agente ausiliario, offendendolo e colpendolo con un pugno al collo, causandone la caduta a terra e procurandogli lesioni che richiederanno un periodo di convalescenza di almeno 10 giorni.