Cercano la droga, trovano un chilo di polvere da sparo: era nascosta nella siepe del parco giochi di Lido Tre Archi di Fermo

FERMO - La Polizia di Stato ha posto in sequestro più di un chilogrammo di polvere da sparo, rinvenuta alcuni giorni fa in via Bachelet, a Lido Tre Archi di Fermo.

In particolare, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni criminali relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, svolto in un’area verde all’interno del quartiere, la polizia di stato ha scoperto, due confezioni di plastica contenenti polvere esplodente. Le due confezioni sono state individuate all’interno di un parco giochi, nascoste tra le siepi che in parte lo delimitano.

Cercavano droga

L’attività degli agenti si era concentrata nell’area grazie ad una unitaà cinofila della Guardia di Finanza che aveva segnalato la presenza di stupefacente, poi effettivamente rinvenuto e consistente in alcuni grammi di hashish. durante le fasi di ricerca della droga, frugando tra le siepi, è stata rinvenuta la polvere da sparo che veniva messa subito in sicurezza, considerata anche la presenza di passanti.

Gli artificieri di Ancona sul posto

Il materiale, del peso complessivo di 1151 grammi, con etichette indicanti “polvere da caccia” marca “nobelsport” tipo sipe “n”, e’ stato sequestrato dal personale operante, a carico di ignoti.

Immediatamente, sono intervenuti sul posto i poliziotti del nucleo artificieri antisabotaggio di Ancona, che eseguivano esami sulla polvere sequestrata, con apparato radiografico in dotazione al predetto nucleo specializzato, al fine di escludere la presenza di eventuali inneschi, congegni di attivazione o altre insidie, mettendo definitivamente in sicurezza la sostanza. Sono in corso investigazioni volte ad accertare la provenienza del materiale in sequestro, il coinvolgimento di persone nell’occultamento dello stesso e lo scopo cui la polvere era destinata.