Nonna Lina compie 104 anni, l'omaggio della città. E' ancora lucida e in forma

MONTEGRANARO - Il sindaco Ediana Mancini, accompagnata dal suo vice Endrio Ubaldi e dall’assessore ai servizi sociali Cristiana Strappa, ha fatto visita a Maddalena Rocchegiani, che ha compiuto 104 anni, conosciuta come Lina. «È stato un vero piacere portare a Lina gli auguri di tutta l’amministrazione comunale per il suo compleanno – rimarca la Mancini -. All’età di 104 anni è ancora lucida e in forma, merito anche della sua splendida famiglia che le è sempre al fianco e la supporta quotidianamente. Lina è uno splendido esempio di longevità, oltre che di attaccamento alla città di Montegranaro e alla sua storia. Un ringraziamento per l’accoglienza va a sua figlia Sandra, al marito Mario, come alle nipoti Fabiana, Roberta e al nipote Roberto insieme alla rispettive consorti».