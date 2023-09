MONTEGIORGIO - Nelle scuole d’infanzia dell’Istituto Cestoni di Montegiorgio il candido grembiulino bianco che da generazioni indossano i bambini sarà sostituito da magliette bianche con il logo della scuola. La notizia sembra aver messo di malumore qualche genitore e alcuni esercenti che, avendolo saputo all’ultimo momento, si erano già approvvigionati dei grembiulini che ora rischiano di rimanere invenduti.

Il punto



A fare chiarezza sulla ridda di voci che circolano e sembrano alimentare la polemica è Erika Mancinelli, presidente dei genitori rappresentanti in Consiglio di Istituto. «Di questo possibile cambiamento - dice - si era parlato velocemente in seno al Consiglio di gennaio scorso e l’idea non ci era dispiaciuta. La scelta delle magliette al posto del grembiulino è motivata dal fatto che senza impicci i bambini riescono a muoversi meglio e questo favorisce la loro autonomia anche nello svolgimento delle loro funzioni fisiologiche. Tanto che in diverse scuole private e paritarie già da tempo il grembiule è stato soppiantato da magliette e felpe. Ciò premesso, in quell’incontro ci eravamo lasciati con l’intenzione di riparlarne più approfonditamente prima di decidere.

Nel Consiglio d’istituto dei primi di agosto, l’argomento figurava tra quelli all’ordine del giorno da discutere, ma la decisione era già stata presa dalla preside, sentite le fiduciarie dei vari plessi di scuola materna (Montegiorgio, Piane di Montegiorgio, Grottazzolina, Belmonte Piceno e Monte San Pietrangeli, ndr) e noi rappresentanti dei genitori abbiamo potuto solo ratificarla. Pur avendo obiettato che il tempo per comunicarlo alle famiglie era troppo risicato e avrebbe potuto creare disagi, abbiamo comunque approvato ritenendo che questo cambiamento fosse sostanzialmente un plus per la scuola e per i bambini e non un danno. In sostanza la decisione è giusta e condivisibile ma i tempi sono stati sbagliati. Magari si sarebbe potuto aspettare il prossimo anno per introdurre la novità dando modo a famiglie e commercianti di organizzarsi».



Il futuro



Ciononostante «a me - sottolinea - non risultano proteste da parte dei genitori, subito avvisati dalla scuola con tutte le informazioni utili per l’approvvigionamento delle magliette già con il logo stampato o, in alternativa, su come richiedere il logo dell’Isc e provvedere alla stampa. Semmai il problema è di alcuni esercenti che, essendosi già riforniti dei grembiulini tradizionali, ora rischiano di tenerseli in magazzino. Tanto che stanno valutando di rivolgersi alla nuova dirigente Alessandra Pertolino, subentrata a Simona Flammini trasferitasi in altra sede, per sapere preventivamente se c’è l’intenzione di estendere la scelta anche alle scuole elementari».