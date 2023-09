Porto Sant'Elpidio, trovato sulla moto rubata con l'hashish e un coltello: pluripregiudicato torna nei guai

PORTO SANT'ELPIDIO - Trovato su una moto rubata, con addosso hashish ed un coltello: il pluripregiudicato tunisino torna nei guai. È successo a Porto Sant'Elpidio, dove i carabinieri hanno notato e fermato un motoveicolo Gilera Runner 125. L'analisi dei documenti ha rivelato che il veicolo era stato oggetto di furto a Civitanova Marche il 14 agosto 2023. L'uomo fermato non ha fornito le proprie generalità e ha dimostrato un atteggiamento poco collaborativo, ciò ha spinto i Carabinieri a ulteriori indagini, identificando l'uomo come un cittadino tunisino di 34 anni, pluripregiudicato anche per reati simili. È stato denunciato per ricettazione, inosservanza di provvedimenti dell'autorità, possesso ingiustificato di arma da taglio e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Infatti, durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 15 cm e di un involucro contenente hashish, con un peso di circa 2 grammi. I Carabinieri hanno inoltre accertato che l'individuo era sottoposto al regime dell’obbligo dimora nel comune di Sant'Elpidio a Mare.

Altri mezzi rubati

A Fermo, nel corso di un controllo effettuato dai militari della Radiomobile lungo la SP87 zona Capodarco, è stato recuperato un furgone Iveco Daily che risultava essere oggetto di furto.

Tutto è iniziato grazie alla segnalazione di un attento residente che, notando la presenza del mezzo sospetto lungo la strada, ha prontamente informato i carabinieri. Il veicolo era oggetto di un furto lo scorso 22 giugno 2023 a Rimini. I militari della Radiomobile di Fermo, agendo con tempestività e professionalità, hanno immediatamente avviato le procedure di recupero dell'autocarro rubato. Grazie a un'attenta analisi delle informazioni e alla cooperazione tra le diverse Stazioni Carabinieri, è stato possibile individuare il legittimo proprietario e procedere alla restituzione del mezzo. Altro recupero a Fermo, dove i militari della Radiomobile a seguito della segnalazione e attiva collaborazione del proprietario hanno rinvenuto un’utilitaria che era stata rubata a metà agosto ad un residente. L’auto, probabilmente utilizzata per commettere reati è stata trovata dal legittimo proprietario nei pressi del cimitero di Fermo. Sono in corso approfondimenti investigativi.