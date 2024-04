FERMO Disagio e situazioni di pericolo per gli utenti e operatori del trasporto pubblico fermano. A segnalarli è Ilario Valori per conto della Cgil di Fermo. «Dopo l’ultima nota ricevuta, quella trasmessa dalla nostra organizzazione sindacale in data 8 febbraio, con la quale evidenziavamo le criticità, vecchie e nuove, che comportano grave disagio e situazioni di pericolo per utenti ed operatori del trasporto pubblico fermano, finalmente, lo scorso 11 marzo, Steat si è attivata nei confronti della Polizia Municipale e del Comune di Fermo per sollecitare un intervento urgente».

Le criticità

Le criticità, segnalate dal coordinatore provinciale della Filt Cgil riguardano in particolare, «il mancato rispetto del divieto di transito orario (13-14) in via Bellesi direzione monti-mare e la sosta selvaggia delle auto private sempre nella stessa via (biennio Iti Montani) che non garantiscono uno scorrimento regolare ed in sicurezza dei numerosi autobus che ad orario di entrata ed uscita scuole transitano nella suddetta via; al polo scolastico in orario uscita scuola, per via del cantiere attuale, le auto private sostano in maniera irregolare impedendo che gli autobus possano muoversi in sicurezza, episodio che si replica su viale Trento nei pressi dell’Itc sempre in orario di uscita scuole».

La sosta

Secondo Ilari «al mattino non viene rispettato il divieto di sosta dalle 7 alle 8,30, istituito nella corsia centrale dei maxi parcheggi direzione monti-mare per permettere agli autobus la discesa dei passeggeri in sicurezza accostandosi sulla destra, favorendo allo stesso tempo il flusso veicolare, che a quell’ora, viene concentrato tutto su tale direttiva». Rimane infine ancora irrisolta la problematica della sosta irregolare a Largo Calzecchi, «dove specialmente nelle ore serali, ed amplificata con l’approssimarsi della bella stagione, si rende impossibile e pericolosa la manovra di inversione degli autobus al capolinea. Verrebbe spontaneo chiedersi, vista la presenza a Fermo di un Terminal bus, è così complicato renderlo finalmente unico vero capolinea di riferimento per il trasporto pubblico del comune di Fermo?». Le richieste di Valori sono volte a stimolare una riflessione vista la pericolosità di alcuni comportamenti degli automobilisti e soprattutto sulla necessità di maggiori controlli per far sì che i divieti esistenti vengano rispettati.