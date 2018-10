«Le diamo un cane da compagnia»l'anziano non ci casca, fallisce la truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ne sanno una più del diavolo i truffatori e le truffatrici che sbarcano nel Fermano a caccia di vittime, quasi sempre anziani soli che sistematicamente raggirano e derubano di preziosi e contante. L’ultimo caso segnalato riguarda un anziano avvicinato nei pressi di un centro commerciale da duna coppia di sconosciuti che volevano regalargli un cane da compagnia ma «prima - hanno detto i due lestofanti - dobbiamo fare un sopralluogo a casa sua per vedere se l’abitazione è compatibile per farci vivere un animale». L’uomo, vittima designata, pur essendo molto anziano ha tutte le rotelle a posto e ha subito capito che quei due raccontavano una storia poco credibile. Ha però fatto finta di crederci ma nello stesso tempo ha fermato alcuni conoscenti di passaggio per chiedergli supporto. I due truffatori a questo punto hanno intuito che il vecchietto non era poi così rimbambito e alle precise domande dei nuovi arrivati hanno tagliato corto dileguandosi senza dare risposte. Una truffa sventata insomma. L’allarme resta alto e l’appello delle forze dell’ordine è di diffidare sempre e comunque da richieste inusuali e strane.