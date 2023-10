FERMO - Pizzicati a Tre Archi altri 3 giovani con la droga, Non si tratta di spacciatori ma di semplici assuntori. Con le nuove restrizioni previste da un articolo del regolamento di polizia locale, ora anche loro finiscono nei guai. In sostanza scattano una multa e la segnalazione alla Prefettura e la minaccia anche di essere colpiti, nel caso in cui vengano pescati di nuovo in zona con la droga, anche da una forma particolare di Daspo. Gli ultimi 3 giovani sorpresi nel corso dei controlli disposti dalla Questura sono 2 30enni del Maceratese, di cui uno di origine albanese, e un 26enne residente in provincia di Fermo. Il nuovo regolamento vige da circa 2 mesi e le multe vanno da 100 a 300 euro.



Il riscontro



In precedenza erano stati fermati e segnalati per lo stesso motivo 2 40enni, uno del Fermano e uno del Maceratese, e una 23enne anconetana. Al fermano era anche stata ritirata la patente. Quindi in totale negli ultimi giorni sono 6 le persone che sono incappate nel giro di vite che ha avuto il nulla osta del Comune di Fermo. Un modo per cercare di allontanare gli acquirenti di droga dal quartiere della costa nord fermana, anche se per questo motivo il giro di spaccio rischia di spostarsi altrove, ad esempio nella vicina Porto Sant’Elpidio. Nell’ambito della stretta su Tre Archi, come abbiamo riferito ieri, è stato anche catturato uno dei presunti boss del giro di spaccio che era sfuggito alla retata organizzata nella notte del 18 settembre scorso. Si tratta di Ahamed Nafeti, 26 anni, nato in Tunisia il 5 luglio 1997, irregolare sul territorio, con precedenti di polizia: secondo gli inquirenti era uno dei capi che gestivano la complessa attività di spaccio nel quartiere. Gli investigatori da giorni pedinavano la sua compagna. In sinergia con i colleghi del posto, hanno scandagliato il quartiere di Pesaro dove vive la donna. Durante l’ennesimo pedinamento è stata intercettata in compagnia di altre persone e tra queste c’era anche il ricercato, bloccato e arrestato.