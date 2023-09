FERMO - Indagini a tappeto sull’incendio avvenuto in appartamento in via Salvadori Paleotti a Lido Tre Archi. Come abbiamo riferito ieri, all’arrivo delle forze dell’ordine nell’appartamento c’erano solo fiamme, quelli che lo occupavano erano tutti spariti. Confermata la pista che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra il capo e i galoppini nel contesto dello spaccio di droga. Su questo indagano le forze dell’ordine che cercano di fare chiarezza: nel corso dell’intervento dei pompieri 16 persone sono state allontanate dalle abitazioni per 3 ore. I residenti temono che la situazione possa sfuggire di mano. Nella zona ci sono diversi appartamenti che vengono frequentemente occupati.

Ora si teme che i soggetti in fuga dall’appartamento in fiamme andranno in altri locali. In sostanza dopo un litigio sulla spartizione del mercato della droga lungo la costa, che conta anche sulle vicine piazze di Porto San Giorgio e, soprattutto, Porto Sant’Elpidio e Civitanova, uno dei componenti di una banda rivale rispetto a quella che occupava l’abitazione avrebbe appiccato l’incendio per poi darsi alla fuga. Lo stesso avrebbero poi fatto gli occupanti. Si conferma che la zona a rischio di Tre Archi, quartiere in questi ultimi anni sempre più controllato dalle forze dell’ordine e anche oggetto di interventi di restyling sostanziosi, sia a livello sportivo che di aggregazione sociale, resta quello nord al confine con il ‘ponte sul Tenna e vicino anche all’area della Faleriense dove sarebbero presenti altri pusher.