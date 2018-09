Prostituzione, droga, alcol e sale slot: scatta il maxi blitz sulla costa

di Sonia Amaolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Task-force delle forze dell’ordine lungo la costa. Controlli mirati a Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Lido di Fermo, Lido Tre Archi fino a Ponte Nina, strade battute a tappeto. Posti di blocco contro lo spaccio di droga, la prostituzione, l’immigrazione irregolare, la guida in stato di ebbrezza. Il bilancio della due giorni di strade battute a tappeto da Questura, Carabinieri, Polizia municipale, Stradale e Guardia di finanza indica 300 persone identificate tra mercoledì e giovedì notte, di cui 40 stranieri, 230 automezzi controllati, 12 prostitute e automobilisti multati perché trovati ubriachi al volante o con il telefonino in mano o senza cinture alla guida. Contravvenzioni anche per atti contrari alla pubblica decenza.