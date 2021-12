Niente mascherine, raffica di multe ai ragazzi. Un giovane pizzicato con il Green pass del fratello

FERMO - Controlli a tappeto nel centro storico di Fermo e nelle aree pubbliche del litorale con le Volanti della polizia e servizi straordinari interforze. In tutto 458 le persone identificate. Un importante contributo è stato fornito anche dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. Più di 50 gli esercizi pubblici passati al setaccio e 17 le multe per il mancato possesso della certificazione verde o per il mancato utilizzo delle mascherine.

Sono stati 10 i giovani sanzionati in piazza del Popolo a Fermo per la mancanza di mascherine e per l’assembramento.

Nessuna multa nei confronti dei titolari di attività commerciali. In alcuni casi, a seguito delle rimostranze di qualche cliente nei confronti del gestore, è stato anche richiesto l’intervento di pattuglie della polizia. In particolare un controllo del Green pass in un bar era già stato effettuato dal titolare del locale ma gli agenti hanno scoperto che un giovane non poteva avere l’età che era invece riportata dall’app: infatti il ragazzo non era vaccinato e il qr code apparteneva a un fratello maggiore.

Il giovane è stato multato. Sempre durante i controlli in piazza del Popolo, tra le persone identificate, fermato uno straniero nordafricano di 30 anni senza mascherina; all’atto della verifica è risultato clandestino e già destinatario di decreto di espulsione del prefetto; dopo gli accertamenti svolti dal personale dell’Ufficio Immigrazione è stato accompagnato nella stessa sera presso un Centro di permanenza per il rimpatrio dal quale farà ritorno nel Paese di origine.

