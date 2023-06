FERMO - Sfiorano i 2,7 milioni di euro gli importi delle sanzioni per infrazioni al Codice della strada che i 40 Comuni del Fermano hanno totalizzato nell’arco del 2022. Entro la fine del mese scorso, gli enti locali dovevano inviare al Ministero dell’interno un report delle multe elevate nel corso dell’anno, dettagliando anche come verranno investiti, in base alle disposizioni di legge, i proventi. Il quadro che emerge, andando a spulciare tra le relazioni di ogni municipalità, vede primeggiare Porto San Giorgio, che con 869.145 euro, di cui 62.381 per chi ha superato i limiti di velocità, si posiziona saldamente al primo posto di questa particolare graduatoria.

La graduatoria



Di seguito c’è il capoluogo di provincia. L’importo complessivo degli accertamenti comunicati da Fermo tocca i 609.860 euro, mentre non ci sono multe da autovelox. Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare viaggiano quasi appaiate, il terzo gradino del podio è appannaggio, per poche migliaia di euro, della cittadina collinare, con 487.146 euro di proventi. La percentuale per infrazioni ai limiti di velocità è modesta, poco più di 26mila euro per accertamenti su strade non di proprietà dell’ente, quindi le provinciali, in particolare la Mezzina. Segue subito dopo la cittadina rivierasca, che tocca quota 471.724 euro, di cui 11mila per eccesso di velocità, rilevati su strade comunali. A completare il club dei “centenari” che superano i 100mila euro di accertamenti c’è Montegranaro. Nel comune calzaturiero la particolarità, rispetto agli altri centri, è che la parte prevalente delle somme viene da chi preme troppo sull’acceleratore. I proventi complessivi per altre voci sono poco sotto i 42mila euro, per 34.500 euro l’ente ha contestato infrazioni per eccesso di velocità su strade comunali ed ulteriori 27.144 euro sono arrivati sempre dagli autovelox, ma su arterie di proprietà di altri enti. In questi casi le somme incassate dal Comune vanno girate al 50% al proprietario della strada, la provincia di Fermo. Di alcuni enti non risultano le singole voci, perché rientrano in aggregazioni sovracomunali. È il caso di Monterubbiano, Smerillo e Rapagnano, che risultano inseriti nella rete dei Monti Azzurri. C’è poi il gruppo degli enti, soprattutto le piccole municipalità, “multe free”. In questi territori non sono stati comunicati accertamenti per violazioni del codice della strada nell’arco dello scorso anno.



Le curiosità



È il caso di Altidona, Belmonte Piceno, Lapedona, Monsampietro Morico, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montelparo, Montottone, Ortezzano e Ponzano di Fermo. Tra gli enti rimasti, quelli che totalizzano entrate di discreto rilievo dalle multe sono Monte Urano, che si avvicina ai 50mila euro, e Montegiorgio, che arriva a 45.725 ma non rileva infrazioni per eccesso di velocità, e Magliano di Tenna, che tocca gli 11.446 euro. Per tutti gli altri, gli importi sono davvero modesti nell’economia di un bilancio comunale, poche migliaia o centinaia di euro. Curioso il caso di Monte Giberto, che nell’arco del 2022 ha comunicato infrazioni per appena 34 euro. In pratica, è stato multato in un anno un solo automobilista indisciplinato. E pure sfortunato.