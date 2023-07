FERMO Il termometro dell’estate fermana sta salendo, in particolare quello degli eventi: con il mercatino di oggi inizia un weekend nel quale ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Mercatino, notte bianca sabato sera, e spettacoli all’arena di Villa Vitali, faranno di sicuro divertire i più. A cominciare dal mercatino del giovedì, prima di nove date in totale (i quattro giovedì di luglio e i cinque di agosto), nei quali torna anche la versione junior con i baby espositori.





Format sempre lo stesso, 29 espositori nuovi su 180 totali, ma quello che cambierà, purtroppo, sarà l’assenza della voce di Loredana Tomassini, scomparsa nelle scorse settimane. Durante la presentazione del mercatino è stata ricordata e, la presidente del comitato permanente, Daniela Del Bigio, ci tiene a dire che «ci mancherai amica cara, ma sarai anche un forte incentivo per fare meglio e di più, unico modo per onorare la tua memoria». Punto di slancio al turismo con i visitatori che tra una bancarella e l’altra potranno visitare i musei aperti fino a notte fonda, oppure andare in biblioteca che apre le porte dei locali e dei tesori in piazza o altri spettacolini improvvisati.

Artificium



Musei protagonisti anche sabato prossimo, per “Artificium”, il nome dato quest’anno alla notte bianca della città. Il programma verrà presentato oggi, ma da anticipazioni sui social già si sa che ci saranno tanta musica, visite guidate, musei gratuiti, negozi aperti fino a tarda notte. Se però si preferisse la musica o il teatro, villa Vitali è pronta ad accogliere gli appassionati. Parte da Fermo il tour estivo di Guè: domani sera, alle 21,30, il rapper, tra i fontadori dei Club Dogo e dal 2011 solista, inizierà la tournèe che lo porterà in giro per l’Italia. Di sicuro attirerà molti appassionati, perché, come si legge nella sua biografia, «è nell’Olimpo della musica italiana sia per certificazioni che per importanza nello sviluppo dell’hip hop». Tra le certificazioni spicca quella dello scorso gennaio con cui Spotify ha verificato che è l’artista con più album nella top 200: sono sei i progetti in classifica. Il concerto è in collaborazione con Best Eventi ed Eclissi Eventi. Musica anche sabato sera, con il concerto “Queen at the opera” che arriva a Fermo per un ulteriore concerto dopo una lunga serie di sold out negli anni scorsi. Sarà uno show rock sinfonico basato sulle musiche dei Queen e Freddie Mercury. Chiusura domenica, con il teatro di Shakespeare nel parco. Sul palco dell’arena arriva Alessandro Haber per una lettura scenica tratta dall’Otello di Shakespeare. «La particolarità – si legge nelle note di regia – di questa lettura non è finalizzata a una analisi dei personaggi a cui segua una messa in scena, ma sono vere e e proprie forme di spettacolo».