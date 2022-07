Andrea, il ricordo non muore. La squadra del Birrareal vince la sua sfida in suo onore

FERMO - Memorial Andrea De Santis, settima edizione a Fermo: l’ha spuntata il Birrareal. Con il punteggio di 6-3 contro il quintetto de Le Noccioline, maturato al triplice fischio della finale, la selezione di Diego Barchetta, tra i principali organizzatori della kermesse allestita per ricordare lo sfortunato giovane di Campiglione venuto a mancare improvvisamente sette anni fa a causa di un malore, ha messo in bacheca il trofeo del calcio a 5.

Le sfide sono iniziate lunedì 13 giugno, all’indomani del weekend caratterizzato dalla cena di contrada e dal contemporaneo concerto dei gruppi emergenti locali, e protratte fino all’emozionante epilogo vissuto nel fine settimana di inizio mese corrente, al termine di una lunga maratona sportiva che ha visto protagonisti sul fondo di gioco di piazzale Zama niente meno che 16 compagini, per un totale di 160 giocatori impegnati nell’evento.

«L’aver finalmente superato i picchi della pandemia ci ha fatto ritornare, in chiave organizzativa, ai numeri di un tempo, quelli cercati e fortemente voluti – le parole consuntive di Barchetta, in cabina di regia tra l’organizzazione del memorial stesso e l’allestimento del team che ha poi ha vinto la manifestazione -. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, agli sponsor e alla giunta comunale per la piena riuscita dell’evento. Come ogni anno abbiamo vissuto le emozioni regalate da una bellissima manifestazione, ovviamente tutto in onore di Andrea».