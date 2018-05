Perde il controllo dell'auto che si ribalta Paura per un ragazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO Ha perso il controllo dell'auto e il mezzo si è ribaltato. Paura per un ragazzo che mentre stava percorrendo la strada che collega San Marco alle Paludi con Capodarco, ha perso il controllo dell'auto , una Fiat Uno, che si è ribaltata. E' probabile che tutto sia stato provocato da un improvviso guasto meccanico. Sul posto i vigili del fuoco, i vigili urbani e una ambulanza che ha portato il ragazzo al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.