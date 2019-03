Costumi, maschere e giochi potenzialmente pericolosi: Finanza ne sequestra 10mila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FEMO – Oltre 10.000 pezzi non a norma, potenzialmente pericolosi per la salute degli utenti, bambini in primis. A tanto ammonta il sequestro di giocattoli, costumi e maschere di Carnevale messo a segno dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Fermo, che ha tolto dal commercio un ingente quantitativo di articoli in vendita in alcuni esercizi commerciali del territorio provinciale. Gli articoli posti sotto sequestro, prodotti in massima parte all’estero, non rispondevano alle normative in materia di codice dei consumi sulla produzione e commercializzazione dei giocattoli. Si andava dagli abiti completi ad oggetti in plastica per travestimenti durante i festeggiamenti carnascialeschi, attrezzature per scherzi, trucchi, accessori e molto altro.