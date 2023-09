FERMO - Guidano ubriachi: denuncia e patenti ritirate, ad uno era già stata sospesa. Nel primo caso, i carabinieri di Fermo militari hanno denunciato un pregiudicato, classe 1961, già sottoposto a misure di prevenzione personale, per il reato di guida con patente revocata. L'uomo è stato fermato e controllato in località Capodarco alla guida di un'utilitaria, risultando privo di patente in quanto revocata con provvedimento emanato dalla Prefettura. Nel secondo episodio, sempre durante un controllo, i militari della Radiomobile hanno deferito all'Autorità Giudiziaria un uomo del 1967, il quale è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza alcolica dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con un turista. Sottoposto all'alcoltest con etilometro in dotazione, il conducente è risultato positivo con valori di 0,98 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 30 giorni e la patente di guida è stata ritirata per una sospensione fino a 6 mesi.