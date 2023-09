PORTO SANT’ELPIDIO - Spaccio di droga vicino alla scuola all’inizio dell’anno scolastico, i carabinieri arrivano dietro segnalazione e fermano tre soggetti, due giovani magrebini e una ragazza italiana non del luogo. Uno dei due giovani è riuscito a scappare, gli altri due, ragazzo e ragazza, sono stati identificati e lui è stato accompagnato in caserma per ulteriori approfondimenti. Risolto il problema per il momento nella zona del centro super monitorata dalle forze dell’ordine, Villa Bernetti, dietro il Comune, tra la chiesa, le elementari e l’asilo.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Evade dai domiciliari, la polizia lo rintraccia e gli trova un coltello nella tasca dei jeans: arrestato a Sant'Elpidio a Mare

L’orario

I militari dell’Arma sono arrivati che mancava poco alle 13, all’uscita di scuola. La telefonata al 112 riferiva di movimenti sospetti. I genitori sono preoccupati e stanno sull’attenti, massima è la collaborazione con la polizia e i carabinieri. Nella zona c’è il parco giochi per bambini, ci sono i plessi scolastici, c’è la chiesa, proprio per la sua fragilità, data la presenza di bambini e ragazzi, c’è una vigilanza costante. Pattuglie in circolazione mattina e sera. I tre soggetti erano seduti sulla panchina del parco dietro al Comune e sono stati sorpresi a trafficare. Villa Bernetti è strategica per gli spacciatori che sanno come e dove piazzare la roba passando indisturbati. La zona è sempre frequentata da ragazzini, anche di pomeriggio, arrivano anche da fuori Porto Sant’Elpidio, in un contesto che vede sempre più giovanissimi, anche minorenni, coinvolti nel consumo di stupefacenti. Da mesi le forze dell’ordine osservano movimenti di giovani anche di altri paesi.

Il tipo

Ragazzi e ragazze interessati all’hashish e alla marijuana, facili da comprare e da vendere tra coetanei. Il fatto che certi episodi si verifichino nei pressi delle scuole preoccupa le famiglie che sempre più spesso segnalano senza remore, mentre le forze dell’ordine sono impegnate non solo in centro ma anche nelle altre due zone calde di Porto Sant’Elpidio: a San Filippo, dove i residenti si lamentano per i rumori notturni, schiamazzi che non fanno dormire. Si lamentano le persone costrette a stare sveglie fino alle 2 o 3 di notte e che devono alzarsi alle 5 di mattina per andare a lavorare: «Ci sono raduni di ragazzi con gli scooter che fanno a gara a chi fa più rumore!» riferiscono i residenti tra via Cinque Giornate e via Patrioti delle Marche. Altra area limite è all’estremo sud, tra le vie che direttamente si ricollegano a Tre Archi, il quadrilatero fortemente attenzionato è tra via Milano e via Faleria sulla rotatoria e comprende via Reggio Emilia e via Salsomaggiore: a tenere in allerta sono le liti tra soggetti noti alle forze dell’ordine.

La battaglia

Ed è questo che torna a sottolineare l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina: la presenza delle divise. «Importante - dice - la collaborazione dei residenti che segnalano ma fondamentali sono gli interventi delle forze dell’ordine, sempre presenti. Costante è la presenza della Questura e dei Carabinieri a Porto Sant’Elpidio h24, in divisa e in borghese, eccezionale è il lavoro che stanno portando avanti e dobbiamo ringraziare di questo la Prefettura, la Questura, tutta la macchina della sicurezza compresa la nostra municipale».