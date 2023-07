FERMO - Ha forzato un posto di blocco a bordo di un quad, mentre guidava senza casco, per scappare ha invertito bruscamente la marcia, imboccato la pista ciclabile, poi la battigia, mettendo anche a rischio la sicurezza dei bagnanti. È il rocambolesco tentativo di fuga di un ventiseienne straniero, pregiudicato, fermato dai carabinieri in settimana a Lido Tre Archi. Il giovane è stato bloccato dai militari, dopo aver ignorato l’alt imposto dalla pattuglia.



I servizi



Fermato nell’ambito dello stesso servizio, sempre a Tre Archi, un quarantenne, pure lui con precedenti penali, trovato in possesso di hashish e marijuana a bordo dell’auto e segnalato per uso personale. Il lavoro dell’Arma è proseguito con il fermo di un’Alfa Romeo, su cui viaggiavano quattro extracomunitari che si sono subito dati alla fuga a piedi. La vettura è risultata priva di copertura assicurativa ed è stata sequestrata ai fini della confisca. Personale del comando provinciale dei carabinieri che in questi giorni sta disponendo diverse operazioni a tutela della sicurezza stradale. In uno dei controlli, gli uomini del radiomobile di Fermo hanno bloccato e denunciato un uomo di Montegiorgio, risultato positivo all’alcol test ed all’uso di sostanze stupefacenti. L’intervento dei militari è seguito ad un incidente stradale notturno e le verifiche sul sangue dell’automobilista ne hanno rilevato l’assunzione di cannabinoidi. Sorte analoga è toccata ad un ragazzo di Cupra Marittima di 22 anni, anche lui denunciato dalla radiomobile fermana per guida sotto l’effetto di droghe. Era stato coinvolto poco prima in un incidente stradale autonomo, aveva assunto cannabinoidi. Positivo anche un ventenne fermano all’alcol e alla cannabis. Era stato coinvolto in un incidente notturno a Valleoscura. Per concludere, un 49enne di Sarnano è stato sorpreso al volante, nonostante avesse la patente sospesa. Poco prima era uscito di strada danneggiando un’edicola votiva.