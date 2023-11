Fermo, accende un fumogeno e inveisce contro i carabinieri allo stadio: Daspo per un 20enne

FERMO Il questore di Fermo ha emesso un Daspo - per tutte le manifestazioni calcistiche e sportive nazionali - a carico di un 20enne residente a Porto San Giorgio. Il giovane, nel corso di Palmense-Sangiorgese del 4 novembre, ha accceso un fumogeno per disturbare l'attività dell'assistente di linea minando alla sua incolumità. Lo stesso, al momento dell'identificazione da parte dei carabinieri, ha opposto resistenza.

I precedenti

Si tratta di un volto già noto alle forze dell'ordine visto che in passato era stato colpito da un altro Daspo, di natura diversa, che gli impedì l'accesso ai locali pubblici per 6 mesi dopo un episodio accaduto in una discoteca della provincia.