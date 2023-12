Cadono calcinacci, chiuso e riaperto il sottopasso di via Oberdan a Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Paura in via Oberdan a Porto San Giorgio dove alcune parti del solaio del sottopassaggio sono cadute al suolo poco dopo le 17. Per questo la polizia locale ha sbarrato il passaggio chiudendo il sottopasso.

La riapertura

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo e, dopo un controllo, è stato riaperto tutto in entrambe le direzioni. Nei prossimi giorni è probabile che vengano effettuate delle verifiche più approfondite.