SANT’ELPIDIO A MARE Un grande dolore per un uomo benvoluto, strappato alla vita da una fine terribile. Si celebreranno questo pomeriggio i funerali di Filippo Mattiozzi, il 55enne morto asfissiato tra il fumo e le fiamme della sua abitazione di Cascinare intorno alle 17 di lunedì. A piangerlo la compagna Letizia, che si trovava con lui quando è divampato l’incendio, la sorella Annamaria ed i suoi familiari, ancora increduli per quanto accaduto.

Le verifiche

Il rogo è partito dal camino della casa di via Ariosto, appena fuori dal centro abitato di Cascinare. Si è esteso ad alcuni materiali e scatoloni che erano accatastati in cucina. Più delle fiamme, è stato fatale alla vittima il denso fumo che si è propagato in tutto l’abitato, fino ad asfissiarlo. La donna è riuscita a scappare. Filippo, nel disperato tentativo di contenere l’incendio, ha perso i sensi e quando i soccorritori sono riusciti ad entrare in casa, ormai era troppo tardi. Mattiozzi era già morto e l’elisoccorso, che era sopraggiunto a Cascinare per trasportarlo d’urgenza a Torrette, è ripartito senza nessuno a bordo. Le operazioni di spegnimento sono proseguite a lungo, i vigili del fuoco sono rimasti in via Ariosto fino a sera e domate le fiamme, hanno analizzato le condizioni dello stabile per valutare eventuali danni strutturali. La salma del 55enne è stata trasportata all’obitorio di Fermo, dove ieri è stata allestita la camera ardente. Le esequie sono previste per le 15 in Collegiata. Filippo era un volto conosciuto, sia nel capoluogo, dove ha abitato per buona parte della sua vita, che a Cascinare, dove si era trasferito da alcuni anni. In molti lo conoscevano più confidenzialmente come Pippo Capanna che con il nome di battesimo e sono stati tanti i messaggi di commiato arrivati a sorella e nipoti.

Il ricordo

Anche il sindaco, che lunedì pomeriggio è arrivato sul posto, assistendo alle operazioni di soccorso, purtroppo vane, ha espresso il suo cordoglio per la drammatica morte. «Ieri abbiamo vissuto una delle giornate più nere per la nostra città da quando sono sindaco, segnata da due lutti nel volgere di poche ore – commenta -. Difficile trovare le parole, non c’è molto da aggiungere oltre ad un pensiero di cordoglio mio e di tutta la nostra comunità ai familiari ed alle persone vicine a chi è venuto a mancare. La morte di Mattiozzi mi ha molto colpito, ero sul posto, una fine davvero tremenda».