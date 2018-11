Pensioni, statali: preavviso di 9 mesi con quota 100 E turn-over totale

ROMA - Per i dipendenti della Pubblica amministrazione che usciranno con quota 100 sarà prevista una norma ad hoc, che conterrà «un preavviso di 9 mesi». Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. «Voglio anche concorsi più veloci e unici, perché ci vuole omogeneità in preparazione», ha aggiunto. Quanto al turn over, il ministro ha ribadito: «Ho sempre detto che investiremo nella pubblica amministrazione, a differenza dei precedenti governi. Con noi - ha detto Bongiorno - non si taglia. Abbiamo un turn over al 100%, quindi per 100 persone che escono ce ne saranno 100 che entrano. La norma è già finanziata».

