Irpef, aumenti tredicesima fino a 80 euro per redditi sotto i 15mila euro: cosa prevede la bozza in cdm

Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella tredicesima un incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi.

Irpef e tredicesime, le novità in arrivo

Lo stabilisce una bozza del decreto legislativo di revisione del regime Irpef e Ires atteso domani in cdm.

Aumenti nel 2024

La misura riguarda il 2024, «nelle more dell'introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle tredicesime mensilità".

L'ammontare dell'incremento verrà definito con un decreto del Mef, da adottare entro il 15 novembre 2024, sulla base delle maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale per le partite Iva.