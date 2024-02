Tomb Raider mania: i gamer alla ricerca delle vecchie edizioni dell’iconico videogioco

Il 14 febbraio prossimo, per i gamer, si appresta ad essere una data molto importante: è infatti molto attesa l’uscita di Tomb Raider I-III Remastered. Il videogioco, con l’indimenticabile Lara Croft, sta per tornare su schermi e console in una splendida raccolta rimasterizzata che include le avventure originali della sua celebre protagonista. Gli appassionati non stanno più nella pelle: lo confermano i dati di Wallapop che a gennaio ha registrato un incremento del 38% delle ricerche legate a Tomb Raider, raggiungendo il picco nelle ultime due settimane del mese. Lombardia, Sicilia e Campania risultano essere le regioni con il maggiore interesse per gli oggetti legati al popolare videogame di avventura nato nel 1996.

In particolare, sembra che i gamer più nostalgici siano a caccia delle vecchie edizioni del videogioco: infatti, nella categoria “Console e Videogiochi” le ricerche legate a Tomb Raider sono aumentate del 50% nel mese di gennaio, culminando nella prima settimana di febbraio, in cui si sono quadruplicate rispetto alla settimana precedente.

Le parole chiave su cui gli appassionati si sono concentrati maggiormente sono state: Tomb Raider Ps4, Tomb Raider Pc e Tomb Raider Xbox.

Mettere in vendita su Wallapop le vecchie edizioni di Tomb Raider non solo consente di liberare spazio nei cassetti per nuovi videogiochi, ma anche di guadagnare qualche soldo extra. In particolare, gli oggetti legati al videogioco che hanno registrato più transazioni negli ultimi mesi sono stati Tomb Raider Ps1, Tomb Raider Underworld e Tomb Raider Definitive.

«L’incremento di ricerche legate a Tomb Raider sulla piattaforma dimostra che in questo momento c’è un interesse molto attivo da parte della nostra community. Questo interesse si può tradurre in intento di acquisto, qualora gli utenti riescano a scovare proprio quello che cercavano a un prezzo vantaggioso», ha commentato Chiara Mazza di Wallapop.