Gimbo Tamberi diventa un avatar, subbuglio nel mondo del gaming

News all’orizzonte nell’ industria del gaming? Un nuovo videogioco, infatti, sembra finalmente riunire tutta la carica adrenalinica della lotta e della simulazione sportiva in un unico, attesissimo, titolo.

Nelle ambientazioni, di chiara ispirazione manga, ecco comparire l’avatar di Halfshave, Gianmarco Tamberi, a fare da guida all’interno delle possibili personalizzazioni dello screenplay. Le prime immagini rilasciate sembrano permettere al giocatore di muoversi tra un’ampia scelta di costumi e di armi, per gettarsi poi nella mischia virtuale.

Grande attesa per scoprire la data ufficiale di release, anche se, a dire il vero, le sequenze del primo combattimento hanno mostrato un Gimbo piuttosto arrendevole e una grafica da perfezionare. Lavoro extra, dunque, per l’autore del videogioco, che altri non è che Tamberi stesso, impegnato nell’inventare modi creativi di intrattenere i propri followers su Instagram, in attesa di poter tornare ad allenarsi il 4 maggio in vista delle prossime Olimpiadi.

