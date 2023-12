Superbonus, Cdm approva decreto legge ad hoc. Forza Italia: 110% a redditi bassi per chiudere lavori

Superbonus, via libera del Consiglio dei ministri a un decreto ad hoc con il nuovo intervento sul Superbonus, sulla base dell'intesa siglata prima dell'avvio della riunione.

I più deboli non dovranno restituire i soldi

«Accordo positivo su Superbonus. Grazie all'impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del Buongoverno di Forza Italia». Lo scrive su X Forza Italia.

Accordo positivo su #SuperBonus. Grazie all'impegno di #ForzaItalia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del Buongoverno di #ForzaItalia — Forza Italia (@forza_italia) December 28, 2023

Il nuovo meccanismo

Ai redditi bassi 110% per chiudere lavori

Secondo quanto si apprende sulla trattativa in corso nel vertice ristretto prima del Consiglio dei ministri, il meccanismo previsto dalla norma. Parte della trattativa verterebbe anche su una sanatoria nell'eventualità in cui non si riuscisse a coprire i lavori, per evitare che i cittadini paghino le sanzioni.«Nessun cittadino onesto sarà penalizzato perché lo Stato mantiene i propri impegni. Grazie all'iniziativa e alla determinazione di FI è stato infatti raggiunto un accordo sui bonus edilizi». Così Paolo, presidente dei deputati di Forza Italia. «Con apposito decreto del Cdm - aggiunge - continuerà ad esistere il bonus al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024 ed è prevista una sanatoria che permetterà di evitare la restituzione delle somme per coloro che non hanno completato i lavori entro il 31/12.Il bonus edilizio al 110% resta comunque per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori».