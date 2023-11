Stipendi docenti dicembre 2023, aumenti da 766 a 1.288 in base a anzianità e grado scuola: le tabelle

Stipendi docenti. Come per tutti gli statalia dicembre arriva una (gradita) sorpresa in busta paga. Insieme al pagamento della tredicesima, infatti, anche gli insegnanti riceveranno l'una tantum introdotta con il decreto “anticipi”. Si tratta dell’anticipo del rinnovo del contratto.

La misura coinvolgerà complessivamente più di 2,5 milioni di dipendenti pubblici. L'una tantum, per quanto riguarda gli insegnanti, dipende dal profilo professionale e dall'anzianità di servizio. Varia dunque dai 766 a 1.288 euro in base ai requisiti specifici del singolo docente.

Una tantum, cos'è

L'una tantum altro non è che il pagamento anticipato dell’indennità di vacanza contrattuale “maggiorata” che avrebbe dovuto essere corrisposta ai dipendenti della Pubblica amministrazione a partire da gennaio del prossimo anno in quote mensili.

Il decreto “anticipi” prevede che l’attuale somma già corrisposta ai lavoratori pubblici in attesa del rinnovo del contratto, venga moltiplicata per 6,7 volte e corrisposta tutta insieme nella mensilità di dicembre.

Come si definisce

L’articolo 3 del Decreto n. 145 del 2023, associato alla Legge di Bilancio 2024 e intitolato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, assegna le risorse per l’anticipo del rinnovo dei contratti pubblici.

E specifica che «nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l’indennità di vacanza contrattuale), nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli».

Tabella docenti primaria

Di seguito gli "aumenti" in arrivo a dicembre in base al profilo professionale e l'anzianità di servizio.

Infanzia primaria

0-8 anni di anzianità --- 766 euro

9-14 anni --- 847 euro

15-20 anni --- 918 euro

21-27 anni --- 987 euro

28-34 anni --- 1.057 euro

35 anni --- 1.108 euro

Tabella docenti scuola media

Di seguito gli "aumenti" in arrivo a dicembre in base al profilo professionale e l'anzianità di servizio.

Media

0-8 anni anzianità --- 829 euro

9-14 anni --- 923 euro

15-20 anni --- 1.006 euro

21-27 anni --- 1.087 euro

28-34 anni --- 1.168 euro

35 anni --- 1.228 euro

Tabella docenti scuola superiore

Di seguito gli "aumenti" in arrivo a dicembre in base al profilo professionale e l'anzianità di servizio.

Docente diplomato istituti secondo grado

0-8 anni anzianità - 766 euro

9-14 anni --- 847 euro

15-20 anni --- 918 euro

21-27 anni --- 1.023 euro

28-34 anni --- 1.090 euro

35 anni --- 1.143 euro

Docente laureato istituti secondo grado