Oro, il prezzo supera i 2.000 dollari l'oncia (mai così alto da 13 mesi). I motivi e i possibili investimenti: cosa sappiamo

L'oro supera la soglia dei 2.000 dollari l'oncia e tocca i livelli più alti degli ultimi 13 mesi. Le quotazioni dell'oro spot sono in rialzo dello 0,14% a quota 2.023,15 dollari l'oncia. Ma cosa è successo? Gli investitori si sono riversati sull'oro martedì (4 aprile) dopo che una serie di annunci hanno causato turbolenze nel mercato. Il prezzo spot dell'oro è balzato a oltre 2.000 dollari l'oncia durante le prime ore di negoziazione, salendo fino a 2023,35 dollari, chiudendo la giornata leggermente al ribasso a circa 2.020 dollari Usa. L'ultima volta che l'oro è stato così alto è stato nel febbraio 2022. Nel frattempo, il prezzo dell'argento ha chiuso martedì a 25 dollari l'oncia, salendo di circa un dollaro in un giorno.

Perché il prezzo dell'oro sta salendo?

Il forte rialzo dell'oro di martedì è arrivato tra le crescenti speculazioni sulla politica futura della Federal Reserve statunitense. L'appeal del metallo giallo è stato rafforzato grazie ai nuovi dati statunitensi che mostrano che i nuovi posti di lavoro sono scesi ai livelli minimi, con 1,7 offerte di lavoro per persona. Gli annunci di nuovi posti di lavoro misurano la domanda di lavoro e un numero più basso suggerisce che la Fed sta vedendo il successo nei suoi sforzi per domare l'inflazione e potrebbe interrompere l'aumento dei tassi o addirittura invertire la rotta. Questa notizia ha pesato sul dollaro Usa ma ha sostenuto l'oro.

L'ultima mossa della Fed è arrivata alla fine di marzo, quando ha aumentato il tasso di interesse overnight di riferimento di un quarto di punto percentuale. All'epoca, la banca centrale ha indicato che ulteriori aumenti dipenderebbero in gran parte dai dati futuri. Venerdì 7 aprile è previsto un rapporto completo del Dipartimento del lavoro.

Come ha influenzato il petrolio

Il prezzo dell'oro è stato anche influenzato questa settimana dagli sviluppi nel settore petrolifero. Il mercato ha dovuto affrontare un percorso accidentato, poiché i paesi OPEC + hanno annunciato un taglio della produzione a sorpresa, che ha portato a un aumento dei prezzi del petrolio.

Alcuni esperti hanno suggerito che i prezzi elevati del petrolio potrebbero spingere l'inflazione verso l'alto. Mentre è più probabile che la Fed mantenga i tassi elevati se l'inflazione rimane persistente, l'appeal dell'oro come copertura sarebbe rafforzato.

Un investitore dovrebbe acquistare oro?

Agli investitori viene spesso detto di comprare a un basso prezzo e vendere a prezzi alti, e con l'oro vicino al suo massimo storico potrebbe non sembrare il momento giusto per entrare nel mercato. Tuttavia, come sottolineato da più esperti, ci sono delle sfumature nella situazione attuale. David Morgan del Morgan Report ha recentemente dichiarato a Investing News Network che coloro che hanno una visione a lungo termine sull'oro dovrebbero considerare quanto in alto il metallo giallo potrebbe salire in futuro, dati fattori come i recenti fallimenti bancari negli Stati Uniti. «Non c'è febbre come la febbre dell'oro, quindi è meglio avere 2.000 dollari l'oncia d'oro piuttosto che niente oro se continua così». Allo stesso modo, Joe Cavatoni, chief market strategist, al World Gold Council ha affermato che gli investitori con una mentalità strategica sull'oro non dovrebbero concentrarsi così tanto sul prezzo giornaliero. «Un prezzo elevato può o meno essere un ostacolo per qualcuno che sta effettuando un'allocazione strategica all'oro», ha spiegato Cavatoni. «A volte gli investitori diventano troppo interessati al prezzo e possono diventare ipersensibilizzati a livelli elevati, ma è necessaria una mentalità diversa quando si pensa all'oro a livello strategico».