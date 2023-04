Forbes, sono francesi l'uomo e la donna più ricchi al mondo. Ecco di chi si tratta secondo i dati

Sono francesi l'uomo e la donna più ricchi del mondo. Bernard Arnault, a capo dell'impero del lusso LVMH, è la persona più facoltosa del pianeta, secondo la classifica annuale di Forbes, con un patrimonio in costante ascesa negli ultimi anni e che ora è pari a 211 miliardi di dollari statunitensi. È la prima volta che un cittadino francese guida la classifica di Forbes. Francoise Bettencourt Meyers, vicepresidente di L'Orèal, società fondata da suo nonno e ora leader mondiale nel settore beauty & cosmetici, è la donna più ricca e occupa l'undicesima posizione complessiva con 80,5 miliardi di dollari.

La classifica dei più ricchi al mondo

Alle spalle di Arnault, il podio è completato da Elon Musk e Jeff Bezos: l'amministratore delegato di Tesla ha perso la prima posizione a causa del deciso calo del titolo della sua società in Borsa, dovuto in parte alla costosa acquisizione di Twitter, e ora ha un patrimonio di 180 miliardi; in calo di una posizione anche il fondatore di Amazon, il cui patrimonio è sceso a 107 miliardi. Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, è sceso al sedicesimo posto con un patrimonio di 64,4 miliardi di dollari. Nel mondo, ci sono 2.640 patrimoni a dieci cifre, contro i 2.668 del 2022. Insieme, i miliardari hanno ora un patrimonio totale di 12.200 miliardi, in calo di 500 miliardi dai 12.700 miliardi del marzo 2022. Quasi la metà delle persone in classifica ha ora un patrimonio inferiore rispetto a 12 mesi fa. Gli Stati Uniti sono il Paese più presente in classifica, con 735 patrimoni e un totale di 4.500 miliardi. La Cina (includendo Hong Kong e Macao) resta seconda, con 562 miliardari e un patrimonio totale di 2.000 miliardi, seguita dall'India, con 169 miliardari per un totale di 675 miliardi.

Ferrero guida la classifica degli italiani

Giovanni Ferrero si conferma l'italiano più ricco, secondo la classifica annuale di Forbes. Ferrero, presidente esecutivo dell'omonima azienda di prodotti dolciari, occupa la trentesima posizione della classifica mondiale, con un patrimonio salito a 38,9 miliardi di dollari. Alle sue spalle, molto staccati, ci sono lo stilista Giorgio Armani, 157esimo con 11,1 miliardi, e Silvio Berlusconi, 352esimo con 6,8 miliardi. In tutto, ci sono 64 miliardari italiani, secondo la classifica di Forbes.