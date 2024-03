Luxottica, settimana corta di 4 giorni a parità di stipendio da aprile ma solo per 600 dipendenti su 15mila

Si respira aria di novità a Luxottica l’azienda specializzata nella produzione e nel commercio di occhiali, che a partire dal 1 aprile sperimenterà la settimana corta: 4 giorni la settimana a parità di stipendio. E non si tratta di un pesce di aprile. Peccato, però, che questa non sarà una novità per tutti. Per non rischiare il fatturato, infatti, soltanto 600 dipendenti su un totale di 15mila saranno selezionati per questa prima prova.

Il progetto

Con la settimana corta, per 20 volte all'anno i lavoratori potranno terminare il loro lavoro il giovedì, mantenendo lo stesso stipendio e dovendo rinunciare a soli cinque giorni di permesso. Gli altri 15, infatti, saranno a carico dell'azienda. A prendere parte a questa iniziativa saranno, però, soltanto 600 dipendenti su un totale di 15mila, che veranno selezionate per questa fase sperimentale in base all'età e alla mansione ricoperta. L'azienda, nonostante la sperimentazione, non vuole rischiare la produzione e il fatturato, per questo non potranno prendere parte al programma gli impiegati, gli addetti alla logistica, gli attrezzisti e i manutentori. Saranno esclusi anche i team leader e la sede di Milano, che per il non è interessata dal progetto. Quest'ultimo, infatti, prenderà vita nel quartier generale di Agordo e nelle sedi di Sedico e Cencenighe (Belluno), Pederobba (Treviso), Rovereto (Trento) e Lauriano (Torino).

Le adesioni arrivate

Per il momento, circa il 10% dei 10mila aventi diritto ha fatto domanda e tra loro ci sono principalmente giovani e anziani.

A Rovereto le domande presentate per accedere alla settimana corta sono state 38, mentre 280 ad Agordo, 250 a Sedico e a Pederobba siamo nell'ordine del 20% dei 900 addetti.