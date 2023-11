Concorso ministero Difesa per 1.139 posti personale a tempo indeterminato, calendario prove scritte e requisiti

Concorso al Ministero della Difesa. Si tratta di una procedura pubblica per esami, su base circoscrizionale, per il reclutamento di 1.139 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

I profili saranno da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, nel profilo di assistente, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. Pubblicato il diario delle prove scritte.

Prove scritte, le date

Le prove scritte, distinte per ciascun codice di concorso, relative al concorso pubblico per esami, su base circoscrizionale, per il reclutamento di complessive 1.139 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato si svolgeranno dal 4 al 7 dicembre 2023.



I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame, nel giorno e nell’orario indicati nel calendario allegato. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l’esclusione dal concorso.

Dove si svolge e orari

Le prove scritte si svolgeranno dal 4 al 7 dicembre 2023 presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 00148 Roma RM – INGRESSO NORD, secondo la seguente ripartizione:

I quesiti

La prova scritta, prevista dall’art. 6 del bando di concorso e distinta per ciascuno dei codici di concorso, consiste nella risoluzione di n. 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 90 (novanta) minuti - cui andrà aggiunto un tempo aggiuntivo per i candidati che ne hanno diritto, determinato ad insindacabile giudizio delle commissioni esaminatrici - per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti, e avrà ad oggetto le materie previste dal comma 2 dell’art. 6 del bando di concorso.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto il sistema informatico interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione degli elaborati avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato con modalità digitali.

Durante la prova scritta i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. Per i candidati con disabilità, sarà assicurata l’assistenza e predisposti gli eventuali ausili richiesti. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita inoltrata secondo le modalità indicate nel bando di concorso.