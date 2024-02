Btp Valore 2024 conviene? Tasso crescente fino al 4% e premio finale di 0,7%: tutto quello che c'è da sapere

Btp Valore 2024 ai nastri di partenza. Lunedì 26 febbraio scatta la terza emissione pensata per le famiglie e i piccoli risparmiatori. Come nei precedenti collocamenti, di cui il Tesoro conta di replicare il successo, i titoli avranno cedole trimestrali crescenti e un premio finale extra, mentre si allunga la durata del titolo. A partire da lunedì, e fino a venerdì primo marzo (fino alle ore 13) - salvo chiusura anticipata -, sarà possibile acquistare il titolo, che ha una durata di sei anni (contro i 4 anni del primo collocamento e i 5 del secondo). Le cedole verranno pagate ogni tre mesi, con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo, sulla base di un meccanismo "step-up" di 3+3 anni. I tassi minimi garantiti, comunicati oggi dal Ministero dell'Economia, sono del 3,25% per i primi tre anni, per poi salire al 4% dal quarto anno in poi.

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato alla chiusura dell'emissione. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005583478.

Anche questa volta torna l'extra premio finale di fedeltà per chi acquista il Btp Valore durante i giorni del collocamento e lo detiene fino alla scadenza: è pari allo 0,7%, un pò più alto rispetto allo 0,5% delle due precedenti operazioni. I piccoli risparmiatori potranno effettuare gli acquisti, con un investimento minimo di 1.000 euro, esclusivamente attraverso l'home banking, se abilitato alle funzioni di 'trading olinè, oppure rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Sul titolo, che potrà essere acquistato senza commissioni durante i giorni di collocamento, si applica la consueta tassazione agevolata per i titolo di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione. I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza e il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Il ritorno anche nel 2024 del Btp Valore, dopo le prime due emissioni del 2023, era stato annunciato a fine anno dal Ministero dell'Economia nelle Linee guida della gestione del debito pubblico italiano del 2024, visto «l'ottimo riscontro ricevuto dal mercato» e «tenuto conto anche del generale contesto di tassi di interesse più elevati rispetto al recente passato». Nel 2023 il Mef ha effettuato due emissioni, a giugno e ottobre, per un ammontare complessivo di oltre 35 miliardi: nell'operazione di giugno, quando il Mef fece il pieno con un risultato record di 18,14 miliardi, i tassi furono del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i successivi due; ad ottobre invece, a fronte di una raccolta di 17,2 miliardi, i rendimenti sono stati fissati al 4,1% per i primi tre anni e al 4,5% per i due anni successivi. Intanto oggi il Tesoro ha collocato in asta Btp Short Term (prima tranche con scadenza gennaio 2026) per 4 miliardi di euro con un rendimento al 3,41%. Collocato anche anche un miliardo di Btp indicizzati a 5 anni (scadenza maggio 2029) con un tasso in rialzo all'1,73% dall'1,61% dell'asta precedente.

Come si possono acquistare i Btp Valore?

I Btp Valore si potranno acquistare da lunedì 26 febbraio fino a venerdì primo marzo direttamente on-line, attraverso qualsiasi sistema di home banking abilitato alle funzioni di trading durante i giorni del periodo di collocamento. Come tutti gli altri titoli di Stato, comunque, anche i Btp Valore si possono acquistare all’emissione allo sportello presso la propria banca o presso un ufficio Postale abilitato.

Sarà possibile sottoscriverli anche alle Poste?

Il Btp valore potrà essere sottoscritto tramite il servizio del Banco Posta come per tutti gli altri conti correnti bancari. Ma potrà essere acquistato anche se si ha un libretto postale. Ma per poterlo sottoscrivere sarà necessario che il risparmiatore abbia sottoscritto un contratto sui servizi di investimento, abbia compilato il questionario di profilazione previsto dalla direttiva Mifid e abbia un deposito titoli associato al libretto o al conto corrente.

Qual è il lotto minimo acquistabile?

I Bpt Valore hanno un lotto minimo pari a 1.000 euro. Il taglio minimo acquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro e se ne possono acquistare all’emissione per multipli di 1.000 euro. Ai sottoscrittori non possono essere applicate commissioni per l'acquisto di questa categoria di titoli di Stato, e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l'emissione.

Come vengono tassati i Btp Valore?

Gli interessi sul Btp Valore, come quelli degli altri titoli di Stato, sono tassati con l'aliquota del 12,5 per cento, più bassa di quella del 26 per cento applicata sulle altre attività finanziarie, come gli interessi sui conti correnti, sui dividendi e sugli interessi dello obbligazioni societarie. La tassazione agevolata rende più elevato il rendimento netto dell'investimento nei titoli di Stato a parità delle altre condizioni.

Come impattano questi titoli sull'Isee?

Il governo ha introdotto una norma che esenta gli investimenti in titoli di Stato fino ad un massimo di 50 mila euro dal calcolo dell'Isee, l'indicatore della situazione economica. Questo significa che l'acquisto di Btp Valore, come degli altri titoli pubblici, può portare comportare aumento dei bonus legati all'indicatore riducendo la "ricchezza" della famiglia che si prende in considerazione ai fini del calcolo.

Il pagamento delle cedole

La frequenza di pagamento delle cedole sarà su base trimestrale. Come nelle precedenti emissioni, saranno calcolate sulla base di tassi cedolari nominali annui prefissati e crescenti nel tempo. Verranno, però, corrisposte ogni 3 mesi invece di 6 (come avviene per gli altri titoli di Stato).

A fini esemplificativi, supponiamo di aver investito 1.000 euro in un BTP Valore con un tasso cedolare annuale del 4%: