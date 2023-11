Bonus psicologo, massimo 1.500 euro a persona per Isee sotto i 15mila euro: firmato il decreto con i fondi

Bonus psicologo. La soluzione per sbloccarlo è arrivata. Cinque milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024 da ripartire tra le Regioni: questo quanto prevede il decreto ministeriale firmato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci.

I cittadini - spiega una nota della Salute - potranno richiedere il contributo all'Inps e per l'anno 2023 il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla concessione, pena la decadenza.

Bonus psicologo fino a 1.500 euro

L'importo, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta).

Cos'è e chi lo può richiedere

Il bonus psicologo è un contributo spendibile presso psicologi abilitati, per un massimo di 50 euro a seduta.

I dati

L’Ordine nazionale degli Psicologi, guidato da David Lazzari, spinge da tempo per aumentare le risorse a disposizione, superando i 25 milioni del 2022. Con quella prima erogazione, infatti, il sostegno ha raggiunto 40mila persone su una platea potenziale di quasi 400mila richiedenti, di cui il 60% era under 35. Insomma, secondo l’Ordine si tratta di un supporto importante, in anni difficili come questi, soprattutto per i giovani, ma sarebbe del tutto insufficiente per affrontare il boom di disagi psichici del periodo post-Covid.