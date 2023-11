Bonus psicologo, contributo fino a 1.500 euro: ma i fondi bastano solo per poche migliaia di italiani

Il bonus psicologo è realtà. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato ieri, 23 novembre, il decreto ministeriale dopo l'intesa con il Mef e l'ok della Conferenza Stato-Regioni. «La salute mentale - ha sottolineato il ministro - è una priorità di sanità pubblica». Ma c'è già la prima polemica: i fondi stanziati per i prossimi due anni da più parti vengono considerati insufficienti. E si chiede già un primo ritocco alla misura.

A quanto ammonta il bonus psicologo

Ma andiamo con ordine. Per finanziare il bonus psicologo sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024, da ripartire tra le Regioni, per un totale di 13 milioni.

È stato inoltre aumentato l'importo massimo del contributo che potranno chiedere i cittadini: si tratta di 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta). Il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla concessione, pena la decadenza.

La quota maggiore dei fondi del bonus psicologo previsti per il 2023 va alla Lombardia con 839.712 euro pari al 16,79% dei 5 milioni previsti per l'anno in corso.

Fondi insufficienti?

Occorre ricordare che nel 2022 per il bonus psicologo furono messi a disposizione 25 milioni di euro, che bastarno ad accettare 40mila domande sulle 400mila pervenute. È evidente, quindi, che con i 13 milioni stanziati per il prossimo biennio la platea di cittadini che potrà accedere all'incentivo sarà ancora minore. Soprattutto in considerazione del fatto che si potrà ottenere un importo massimo di 1.500 euro, mentre l'anno scorso il limite massimo era di 600.

Calcolatrice alla mano, i 5 milioni per il 2023 potrebbero bastare solo per 8mila potenziali richiedenti. Insomma, per permettere a tutti i cittadini che ne faranno richiesta di ottenere il bonus psicologo c'è bisogno di uno sforzo in più. Magari, già a partire dalla prossima Legge di Bilancio.