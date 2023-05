Bonus occhiali, come richiedere il rimborso o il voucher per l'acquisto: tutti i dettagli

E' già attivo, dal 5 maggio scorso, il sito per richiedere il bonus occhiali da 50 euro, disponibile per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Per ottenerlo è sufficiente collegarsi al sito www.bonusvista.it e compilare il modulo online tramite Spid di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Scadenza dei termini

C'è tempo fino al 31 dicembre 2023 per richiederlo, previo esaurimento dei fondi messi sul piatto dal Governo e tra i requisiti richiesti c'è la fascia Isee fino a 10.000 euro e comprende l'arco temporale pregresso che va dal 1 gennaio 2021 al 4 maggio 2023, oppure fino al 31 dicembre prossimo per chi ancora deve procedere all'acquisto. Chi invece ha già fatto l’acquisto potrà ricevere il rimborso solo se ha inviato la richiesta nei termini prescritti, entro il 3 luglio 2023.

Documenti da allegare

Oltre a quelli già citati, è necessario allegare la dichiarazione sostituiva unica (Dsu), il giustificativo di spesa, indicare la Partita Iva del rivenditore, l’Iban del conto corrente del richiedente o del beneficiario, la data e l’importo della spesa sostenuta. Se l'acquisto è stato già fatto sarà erogato un rimborso, se invece, l’acquisto non è stato fatto, viene rilasciato un voucher; ovviamente l’incentivo potrà essere chiesto una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare interessato.

Per i negozianti

I negozi devono accreditarsi nell’Area Esercenti della piattaforma Bonus vista, accedendo tramite Spid, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS) ed inserire i dati dell'attività; al termine della procedura, il sistema restituirà un «codice esercente» di 5 caratteri alfanumerici che servirà per validare il buono dei clienti.