Bonus farmaci e visite mediche per gli over 65: cosa sono, come funzionano e come richiederli

Per chi ha oltre 65 anni esistono agevolazioni che rendono gratuiti alcuni farmaci e alcune visite mediche. Una sorta di bonus ad hoc, concesso a determinate condizioni. Non solo l’esenzione dal pagamento del ticket ma anche delle agevolazioni che riguardano anche il pronto soccorso. Gli anziani, che poi sempre meno anziani saranno rispetto ai nostri standard attuali, sono infatti una risorsa. Che può attenuare gli effetti negativi della crisi demografica italiana. Pertanto, come spiega Cecilia Tomassini, professoressa ordinario di Demografia all'Università del Molise, nonché presidente dell'Aisp, l'associazione italiana per gli studi di popolazione, chi ha bisogno tra di loro va aiutato con problemi di salute sempre più frequenti. Vediamo nel dettaglio come funzionano questi "bonus".

La silver economy e gli aiuti agli anziani

Si parla molto di silver economy, l'economia delle persone anziane. «Una sfida importante dell'invecchiamento Cecilia Tomassini - secondo è quella di cercare di aumentare la partecipazione degli anziani al mondo del lavoro tenendo in considerazione le preferenze individuali, le capacità e le condizioni di salute. Le nuove generazioni di anziani sono molto più istruite rispetto alle precedenti, e sono anche relativamente più benestanti. I dati Istat mostrano come il loro stato generale di salute stia costantemente migliorando con conseguenze positive per la società nel suo complesso. Anche dal punto di vista dei consumi che questa componente sociale può spingere: consumi legati alla salute ma anche al tempo libero, ai viaggi». Quali sono i bonus che aiutano gli anziani a pagare le spese sanitarie?

I bonus farmaci e visite mediche per gli over 65

Innanzitutto c'è l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Non è altro che una agevolazione nazionale che permette a chi ha compiuto 65 anni e ha un reddito familiare non superiore a 36.151,98 euro di poter fruire della sanità pubblica gratuitamente, senza neanche il pagamento del ticket.

L'esenzione copre quindi l'acquisto dei farmaci, le spese mediche, le le visite specialistiche e gli esami di laboratorio. Di solito viene riconosciuta in automatico, con l'Agenzia delle Entrate che è già in possesso dei dati di reddito del nucleo familiare. Tuttavia l'Agenzia non ha l’obbligo di comunicare i dati alla Asl. Questa, così, in alcuni casi deve attingere a una banca dati che non è aggiornata. In questo caso, quindi, chi ha compiuto i 65 anni e ha il requisito reddituale richiesto, ma non si vede riconoscere l’esenzione dal pagamento del ticket in automatico, può presentare una richiesta alla Asl territoriale entro il 31 marzo di ogni anno.

L'esenzione per il pronto soccorso

Sempre gli over 65 anni hanno poi diritto ad un'ulteriore esenzione ticket per le prestazioni in pronto soccorso. Quando ci si reca al pronto soccorso e si risulta essere in codice bianco è richiesto il pagamento di un ticket pari a 25 euro. Per alcuni cittadini che rientrano in determinate fasce di età, però, è stata prevista l’esenzione. Vale infatti per chi ha meno di 14 anni o almeno 65.

L’esenzione è quindi legata solo al requisito anagrafico e non è richiesto un minimo di reddito annuo per averne diritto.

Per poter usufruire dell'agevolazione il paziente presente nel pronto soccorso non ha bisogno di alcun documento per il diritto: basta esibire un documento di identità da cui si evinca l’età.