Bolletta del gas in aumento ad agosto: +2,3%. Spesa per famiglia tipo 1.472 euro nell’anno

Bolletta del gas in aumento per la famiglia tipo in tutela, cioè che ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui, per i consumi di agosto 2023: sale del 2,3% rispetto a luglio. Lo comunica l'Arera spiegando che «l'aggiornamento complessivo per l'utente tipo», per i consumi del mese di agosto rispetto al mese precedente, «è determinato interamente dall'aumento della spesa per la materia gas naturale, +2,3%». Rimangono «invariati» gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura, aggiunge l'Authority. Per il mese di agosto il prezzo della sola materia prima gas (Cmem), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 33,21 a megawattora. Arera ricorda che la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano (il psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Assoutenti: pessimo segnale

Con l'aumento del 2,3% per il mese di agosto la bolletta del gas sul mercato tutelato, a tariffe costanti, raggiunge quota 1.267 euro a nucleo, equivalente ad un maggior esborso di circa +29 euro all'anno a famiglia rispetto alle tariffe in vigore a luglio. È la stima effettuata da Assoutenti, dopo la comunicazione di Arera.

«Al di là dell'entità dell'aumento disposto oggi da Arera, quel che ci preoccupa sono i segnali che giungono dai mercati internazionali dell'energia», afferma il presidente Furio Truzzi. «In vista dell'arrivo dei mesi freddi e con la corsa agli accaparramenti, il rischio è quello di una impennata delle quotazioni che si riverserebbe in modo diretto sulle tariffe dei prossimi mesi e, quindi, sulle tasche degli italiani. Il Governo non deve farsi trovare impreparato e deve studiare ogni possibile azione di contrasto per evitare il dramma delle bollette vissuto negli ultimi due anni nel nostro paese», conclude Truzzi.