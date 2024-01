Bolletta dell'acqua di oltre 24mila euro a una vedova di 96 anni: la cifra da infarto

Una bolletta dell'acqua da 24.247 euro e pochi centesimi è stata recapitata a una 96enne di Sassuolo. A ritrovarsi nella cassetta della posta l'amara sorpresa è stata Giuseppina Giavelli, una donna vedova abituata a cifre che non superavano le poche decine di euro. L'anziana, racconta la Gazzetta di Modena, si è fortunatamente accorta della bolletta prima che l'importo venisse prelevato dal suo conto corrente, e ha chiesto chiarimenti a Hera, la società che gestisce il servizio idrico.

La perdita occulta

È stata la stessa signora Gavelli a ricordare il tragico episodio di una 88enne di Imperia, che prima delle festività natalizie aveva ricevuto una bolletta dell'acqua da 15 mila euro che le causò un infarto mortale.

Giuseppina si è detta stupita del mancato controllo da parte di Hera prima dell'invio della bolletta, ma per fortuna tutto è stato chiarito. In seguito a questa situazione, la società idrica ha fornito spiegazioni sul motivo dietro l'importo esagerato. Si è scoperto che il problema era dovuto a una rilevante perdita occulta di acqua nell'impianto privato di Giuseppina Giavelli. La società idrica ha fornito alla signora tutte le informazioni necessarie per poter usufruire del "Fondo Fughe," un'apposita risorsa creata proprio per casi come il suo. Grazie a questo fondo, la cifra spropositata sarà rimborsata quasi completamente, consentendo alla signora di evitare un grave disagio finanziario.