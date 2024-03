Assegno di inclusione, pagamenti sospesi a marzo: per chi e cosa bisogna fare, la nota dell'Inps

Le famiglie beneficiarie di assegno di inclusione devono presentare il nuovo Isee per avere il pagamento della mensilità di marzo. In assenza dell'Isee 2024 l'erogazione sarà sospesa e sarà riattivata, con il pagamento degli arretrati, solo alla presentazione di una Dichiarazione sostitutiva unica valida. Lo chiarisce l'Inps.

La nota dell'Inps

«Le famiglie che hanno già ricevuto l'Assegno di inclusione da gennaio o febbraio - ricorda l'Istituto - riceveranno il prossimo pagamento il 27 marzo 2024, se permangono i requisiti del diritto all'assegno e se risulta presentato l'Isee 2024 alla data di elaborazione dei pagamenti. In assenza dell'Isee 2024 i pagamenti della mensilità verranno sospesi fino alla presentazione di una valida Dichiarazione sostitutiva unica». Nel complesso i nuclei familiari beneficiari di Adi, secondo le rilevazioni a metà marzo, risultano 550.000.

Il calendario dei pagamenti

A partire dai rinnovi del mese di marzo verrà preso a riferimento l’Isee 2024. Pertanto, nel caso in cui la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell'Isee 2024.

mercoledì 27 marzo;

venerdì 26 aprile;

martedì 28 maggio;

giovedì 27 giugno;

sabato 27 luglio.

I beni che non si possono acquistare

Secondo l'elenco fornito dai due ministeri la card non può essere utilizzata per:

a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;

c) giochi pirotecnici;

d) prodotti alcolici.

e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

f) armi;

g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

h) servizi finanziari e creditizi;

i) servizi di trasferimento di denaro;

j) servizi assicurativi;

k) articoli di gioielleria;

i) articoli di pellicceria;

m) acquisti presso gallerie d'arte e affini;

n) acquisti in club privati.